Verstärkung im Leitungsteam

Die Konrektor-Stellen an fünf der sechs Ochtruper Schulen sind zum Teil neu besetzt. Die beförderten Lehrerinnen und Lehrer stellten sich jetzt im Schulausschuss vor.

An fünf der sechs Ochtruper Schulen sind neue stellvertretende Schulleitungen ernannt worden. Das sind (v.l.): Matthias Nolte (47 Jahre alt, Gymnasium), Jens Brummert (40, Hauptschule), Lisa Huning (34, Marienschule) und Christoph Hiller (32, Lambertischule). Auf dem Foto fehlen Rafael Maiwald (erster Stellvertreter Realschule) und Christiane Tellmann (zweite Stellvertreterin Realschule).

Im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport haben sich am Montagabend sechs zum Teil neue stellvertretende Schulleitungen vorgestellt. Matthias Nolte ist bereits sei März 2021 stellvertretender Schulleiter am Gymnasium. Die anderen Stellen an vier Schulen sind erst kürzlich besetzt worden.

Lisa Huning nimmt die neue Position an der Marienschule wahr. Die 34-Jährige ist seit 2015 an der Grundschule als Lehrerin tätig und war seit November kommissarische stellvertretende Schulleiterin. Nach erfolgter Erprobung erfolgte jetzt die Beförderung zur Konrektorin.

An der Realschule wurde der bisherige zweite Konrektor, Rafael Maiwald, zum 1. Februar dieses Jahres zum ersten stellvertretenden Schulleiter ernannt. Auf die zweite Position folgte dem 45-Jährigen Anfang Mai die interne Bewerberin Christiane Tellmann.

Jens Brummert ist seit zwölf Jahren an der Hauptschule tätig. Zum 1. März wurde der 40-Jährige mit den Aufgaben des Konrektors betraut.

Schließlich ist an der Lambertischule seit dem 1. April der interne Bewerber Christoph Hiller mit der Wahrnehmung der Funktionsaufgaben der stellvertretenden Schulleitung betraut worden – zunächst kommissarisch und mit einer Probezeit von sechs Monaten. Der 32-Jährige ist seit fünf Jahren dort Lehrer.