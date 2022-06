Verunfallte Biker außer Lebensgefahr

Sieben Personen wurden am 21. Mai bei einem Verkehrsunfall auf der B 54 in Höhe des Großhandelsunternehmen GGM Gastro zum Teil lebensgefährlich verletzt. Wie die Kreispolizei jetzt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, befänden sich die Geschädigten nicht mehr in Lebensgefahr, seien aber zum Teil noch in stationärer Behandlung.

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer soll den Unfall verursacht haben, indem er bei einem Überholvorgang auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit entgegenkommenden Motorradfahrern kollidierte. Die Ermittlungen sind noch in Gange. Auch Gutachter und ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam aus Münster sind daran beteiligt.