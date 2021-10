Verwaltung plant mit Steuererhöhungen

Wäre es nach der Stadtverwaltung gegangen, hätte es bereits in diesem Jahr Steuererhöhungen gegeben. Doch Ende Februar hatte der Rat der Stadt Ochtrup anders entschieden und mehrheitlich dagegen gestimmt (wir berichteten). In der Ratssitzung am Donnerstagabend äußerte sich Bürgermeisterin Christa Lenderich nun zur finanziellen Entwicklung der Stadt Och­trup in den ersten drei Quartalen 2021. Ihr Fazit: Im Haushalt 2022 werde man um Steuererhöhungen nicht herumkommen.

