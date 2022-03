Viel Freude an schlauen Blumen

Blick in den Garten der Röders: Jetzt ist die Zeit der Kamelien

Ochtrup

Die Eheleute Elvira und Meinhardt Röder lieben ihren Garten, in dem sie zahlreiche Pflanzen kultivieren. Aktuell sind es die Kamelien, die mit üppigen Blüten für Akzente in dem grünen Paradies sorgen. Dabei ist die Pflege von Kamelien nicht so kompliziert wie ihr Ruf.

Von Monika Fahlbusch