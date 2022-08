Viel Spaß im Biergarten

Am Wochenende findet in Welbergen eine Comedy Show mit mehreren Nachwuchshoffnungen statt. Auch ein bekannter Ochtruper Comedian ist dabei.

Comedy-Show in Welbergen am Samstag

Bei der Comedy-Show in Welbergen ist auch der Ochtruper Comedian Amjad dabei.

Am kommenden Samstag (20. August) wird es im Biergarten der Gaststätte Sandmann in Welbergen wieder unterhaltsam und lustig. Dort steht die vierte Open-Air-Comedy-Show auf dem Programm. Daniel Storb, David Grashoff, Achim Leufker, Amjad und Moderator Oliver Thom wollen für einen lustigen Samstagabend sorgen und versprechen ein buntes Programm für Jung und Alt. Los geht’s um 20 Uhr.

Der große Biergarten der Gaststätte Sandmann war schon bei den vergangenen Open-Air-Comedy-Shows gut gefüllt und auch am Samstag dürfte die Veranstaltung wieder sehr gut besucht sein, da ist sich Organisator und Moderator Oliver Thom sicher. „Wir haben wieder großartige Comedians mit dabei, zudem mit Achim Leufker und Amjad bekannte Leute aus der Region. Die Vier werden mit ihren Gags ganz bestimmt mächtig Schwung in den Biergarten bringen“, so Oliver Thom.

Michael Niehuesbernd, Betreiber der Gaststätte, freut sich besonders auf Daniel Storb. „Der Typ ist einfach spitze. Der Comedian und Radiomoderator aus Münster gewann 2017 völlig verdient den RTL Comedy-Contest und gibt am Mikrofon immer Vollgas. Aber auch die anderen Drei werden das Publikum absolut begeistern.“

Mehrere kurze Auftritte

Jeder Künstler steht etwa 15 bis 20 Minuten auf der Bühne und spielt dabei das Beste aus dem eigenen Comedy-Programm. Von lustigen Situationen im Alltag, dem Ärger mit dem Nachwuchs, dem Partner bis hin zu Kuriosem aus Film und Fernsehen ist alles dabei. Die Künstler versprechen einen unterhaltsamen Abend, bei dem tosender Applaus und unzählige Lacher garantiert sind.

Wer am Samstag bei der Mixed-Comedy-Show dabei sein will, bekommt Tickets in der Gaststätte Sandmann (Dorfstraße 9) und online bei Eventim sowie auf der Webseite www.mixedcomedyshow.de. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro (Abendkasse 19 Euro). Los geht es um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr; die Veranstaltung endet um 22 Uhr.