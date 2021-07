Viele Autofahrer sind zu schnell unterwegs

Ochtrup

An den ersten verkehrsberuhigten Bereich in Ochtrup kann Manfred Wiggenhorn sich noch gut erinnern. Mitte der 80er-Jahre sei der am Elchdamm eingerichtet worden, erzählt der Ordnungsamtsmitarbeiter. Heute, über 35 Jahre später, scheint sich das Prinzip allerdings in vielen Köpfen immer noch nicht richtig festgesetzt zu haben.

Von Anne Steven