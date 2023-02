Vier Bewerber für die Nachfolge

Der Träger der Kita „De Lütten“ an der Schützenstraße möchte sich aus Ochtrup und NRW zurückziehen. Aus diesem Grund sucht das Kreisjugendamt nach einem Nachfolger. Vier Bewerber sind im Rennen, die dem Schulausschuss jetzt vorgestellt worden sind.

Die Kita „De Lütten“ an der Schützenstraße bekommt einen neuen Träger. Wie Jutta Herick-Mellies vom Kreisjugendamt in der Schulausschusssitzung am Mittwoch mitteilte, stehen vier potenzielle Nachfolger bereit. Sie haben ihre Bewerbungen abgegeben, worüber das Gremium beraten hat.