Vierfache Mutter muss für zweieinhalb Jahr hinter Gitter

Wegen Geldwäsche und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennens musste sich jetzt eine 41-jährige Frau aus Ochtrup vor dem Schöffengericht in Rheine verantworten. Das Gericht verurteilte die vierfache Mutter zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Es verhängte zudem eine Führerscheinsperre von einem Jahr. Laut Anklage raste die Ochtruperin am 28. Januar 2021 gegen 23.40 Uhr ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Flucht vor der Polizei mit bis zu 100 km/h durch Ochtrup. Auf der Fahrt vom Pröpstinghoff über Hellstiege bis zur Lortzingstraße missachtete sie sämtliche Vorfahrtsregeln, fuhr mitten über einen Kreisverkehr und schaltete am Ende auch noch das Licht aus.