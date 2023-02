Virtuos und leidenschaftlich

Es war nach der pandemiebedingten Pause ein Auftakt, der es künstlerisch in sich hatte: Die renommierte Konzertpianistin Gerlint Böttcher hat mit ihrem Auftritt die städtische Kammerkonzertreihe eröffnet. Im Februar und März stehen die nächsten Konzerte der Veranstaltungsreihe an.

Nach fast dreijähriger Coronapause erfuhr die städtische Kammerkonzertreihe jetzt mit der Pianistin Gerlint Böttcher einen fulminanten Auftakt in der vollbesetzten Villa Winkel. „Perlen der Klaviermusik“ lautete der Titel ihres Abendprogramms, „und das war mit Werken von Beethoven, Debussy, Liszt, Chopin und anderen großen Meistern nicht zuviel versprochen“, wie es in einer Pressenotiz zur Veranstaltung heißt.

Den Auftakt bildete Beethovens berühmte C-Dur-Sonate „Waldstein“, die als wegweisend für spätere Komponisten gilt. Von hier schlug die Pianistin den Bogen von der Romantik über den Impressionismus bis hin zu Jazz und Boogie-Woogie-Elementen in den Werken des zeitgenössischen Künstlers Günther Franz Kasseckert.

Im Schlussakkord klingt so etwas wie ein Versprechen auf mehr an

Gerlint Böttcher, die zum wiederholten Male beim Kammerkonzertring in Ochtrup gastierte, versteht es laut Pressemitteilung, „das Publikum mit ihrem virtuosen und leidenschaftlichen Spiel in den Bann zu ziehen“. Und so ließ das Auditorium die Pianistin am Ende auch nicht ohne Zugabe gehen. Sie wählte hierfür die verspielte „Humoresque“ von Rodion Schtschedrin, in dessen unvermitteltem Schlussakkord so etwas wie ein Versprechen auf Fortsetzung anklingt – vielleicht ja zu einer der der nächsten Konzertreihen?

Zunächst darf man sich auf die Fortsetzung der Reihe mit dem Trio Adorno (am 26. Februar) und dem Cuarteto Repentino (am 26. März) in der Villa Winkel freuen. Anfragen und telefonische Reservierungen nimmt bei der Stadt Ochtrup Christian Engelmann, Telefon 0 25 53 / 7 32 60, entgegen.