Ochtrup

Die Beziehung zu seinen Tieren sei eine innige, sagt Jan Franke. Der Landwirt hält Rinder und Milchkühe. Der Rinderherpes-Ausbruch in Heek neulich mache ihn schon etwas nervös. Dort musste der gesamte Bestand geschlachtet werden. Der Ochtruper achtet penibel auf Stallhygiene und hofft, so etwas in seinem Leben nicht erleben zu müssen.