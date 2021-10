Volljährig und kein bisschen leise

Die Party zum eigenen 18. Geburtstag haben viele bestimmt noch in Erinnerung oder freuen sich auf diese. So auch die Memories of Fake. Die Ochtruper Alternative- und Punk-Band gibt Ende Oktober ein Geburtstagskonzert und erinnert sich an eine Zeit voller Anekdoten, unmoralischen Angeboten und musikalischen Entwicklungen. Für dieses Konzert verlost unsere Zeitung Tickets und Shirts.

Die Volljährigkeit steht an, das will gebührend gefeiert werden. Die Ochtruper Band Memories of Fake organisiert dazu ein Geburtstagskonzert am 31. Oktober (Sonntag). Der Clou: Dieser wird in einer Großküche stattfinden. Frontmann Michael Sünker freut sich darauf, mal wieder „wie in den guten, alten Vor-Corona-Zeiten“ mit den Fans abzurocken. Zu diesem Anlass erinnert er sich an die Entstehung und Entwicklung der Band zurück.