Vom Charme des Umfelds überzeugt

Ochtrup

In Kürze wird mit dem Wiederaufbau des Gebäudes an der Bahnhofstraße 18 bis 20 begonnen. Zunächst lässt der Bauherr David Korte, Geschäftsführer der GMP Projekte GmbH, die Fassade sanieren, damit es an der Bahnhofstraße nicht mehr nach Baustelle aussieht. Bürgermeisterin Christa Lenderich freut sich, dass das Vorhaben einen Beitrag zu Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt leisten wird.

Von Marion Fenner