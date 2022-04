Vom Fließband zur eigenen Schere

Ochtrup

Als Gesellin im Friseurhandwerk hat Sarah Bögge keine große Zukunft gesehen. Also hat die 36-Jährige beruflich umgesattelt und stand unter anderem am Fließband. 15 Jahre später hat sie ihren Traum eines eigenen Salons noch einmal in Angriff genommen und ihn jetzt in Langenhorst umgesetzt.

Von Irmgard Tappe