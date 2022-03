Vom Gebot der Rücksichtnahme

Auf Fahrradstraßen – der alte Bahndamm zwischen Ochtrup und Wettringen ist mittlerweile als solche ausgewiesen – gilt das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Radfahrer und Fußgänger sollen dort nicht in einen Verdrängungswettbewerb verfallen, betont der Kreis Steinfurt. In Sachen Beschilderung ist allerdings noch nicht alles so wie es sein sollte.

Foto: Martin Fahlbusch