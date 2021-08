Sichtlich bewegt schaute Günter Gust in die Runde, als Vorsitzender Hauke Huning und seine Stellvertreterin Kristina Gust ihm jetzt die Ehrenurkunde überreichten. Als Gründungsmitglied wurde der musikalische Leiter der Blaskapelle Gust jetzt im Rahmen einer internen Feierstunde für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. „Sein Bruder Peter Gust, der die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen konnte, gehört der Kapelle ebenso seit der Gründung im Jahr 1980 an. Zudem engagierte sich der Tenor-Saxofonist 25 Jahre lang als Kassierer im Vorstand“, schreibt die Blaskapelle in einer Pressemitteilung.

Im Namen des Vorstands habe Udo Biallas eine launige und mit Anekdoten gespickte Laudatio auf seinen langjährigen musikalischen Weggefährten gehalten.

„Wenn man deine Zeit im Posaunenchor hinzurechnen würde, käme man bestimmt sogar auf 50 Jahre Zugehörigkeit zu einer Musikkapelle“, wird Udo Biallas in der Pressemitteilung zitiert. Dort musizierten Günters Vater Helmut Gust und dessen sechs Kinder mitsamt einem Schwiegersohn bis Ende der 1970er Jahre.

Hausmusik an der Finkenstraße

Dann habe die Familie den Posaunenchor verlassen und sich regelmäßig zur Hausmusik bei Helmut Gusts Schwiegersohn Paul Wolters an der Finkenstraße getroffen. „Ganz im Sinne der Kelly-Family, mit der Ausnahme, dass man nicht durchs Land tingelte“, scherzte der Laudator.

Das Jahr 1980 markierte das Gründungsjahr der Kapelle. „Kennengelernt haben wir uns allerdings schon vor der Kapelle Gust“, so der Laudator. Das sei in den 70ern gewesen, „als du mit deiner Rockband ,Schacht 8‘, später umbenannt in ,Umleitung‘, erste Erfolge feiertest. Günter Gust sei der kreative Kopf der Band gewesen, was schon an dem ungewöhnlichen Bandnamen zu erkennen gewesen sei.

Dass aus den Rockmusikern eines Tages brave Blasmusiker würden, hätte damals wohl niemand gedacht. Die Kapelle wuchs, der Proberaum wurde zu klein, das Ensemble zog in die Overberg-Schule, danach in die Pestalozzischule und den Beltman-Bau, bis sie schließlich im Stadtmusikhaus in der Oster heimisch wurde.

Anfang der 90er Jahre übernahm Günter Gust den Dirigentenstab von seinem Vater, absolvierte die einschlägigen Dirigentenlehrgänge und führt die Kapelle bis heute als Kapellmeister. „Eine Dirigententätigkeit von mehr als 25 Jahren bei derselben Kapelle kann man durchaus als außergewöhnlich bezeichnen. Sie sucht in der Blasmusikszene ihresgleichen“, so Udo Biallas.

Von der Familienkapelle zum stattlichen Musikzug

Unter Günter Gusts Regie habe sich der Verein von einer kleinen Familienkapelle zu einem stattlichen Musikzug mit heute 65 aktiven Musikerinnen und Musikern und zwölf Nachwuchstalenten in der Jugendgruppe „Gusteenies“ entwickelt.

„Über all die Jahre hast du deine Kreativität und deinen Ideenreichtum behalten. Du bist immer motiviert und ziehst die Musikerinnen und Musiker mit. Dafür dankt dir deine Kapelle von Herzen. Schau in die Runde: Das ist dein Verdienst“, schloss Biallas seine Rede.

In einer Ansprache blickte Günter Gust ebenfalls humorvoll auf seine Anfangszeit als jugendlicher Musiker zurück und gab das Lob weiter an die vielen aktiven Musikerinnen und Musiker sowie ihre Familien. „Ohne den Rückhalt der Familie lässt sich ein so zeitintensives Hobby nicht ausüben“, erklärte der Kapellmeister.