Von Art und Ort des Schaffens

Die Flyer waren bereits fertig. Reinhard Braun wollte beim Glaubensfestival in der Mettinger Kirchengemeinde St. Agatha einen Vortrag über Leben und Werk Joseph Krautwalds halten. Ausgangspunkt war eine Exkursion nach Havixbeck. Dort ist ein Kreuzweg, den der Steinmetz und Bildhauer geschaffen hat. Doch es kam anders.

Die Pfarrei musste das Glaubensfestival, das mit rund 90 Veranstaltungen im vergangenen Jahr geplant war, wegen der Coronakrise absagen. Auch der Vortrag von Reinhard Braun, der den Künstler Krautwald immer bewundert und schon einige Bücher über seine Kunst veröffentlicht hat, fiel aus. „Ich hatte aber das Material zusammen“, erzählt der 77-jährige Dickenberger. Deshalb entschloss er sich, den Vortrag als Grundlage für einen weiteren Bildband über die Arbeiten des berühmten Bildhauers zu verwenden.

Im Juli ist die 270-seitige Veröffentlichung fertig geworden. Titel: „Joseph Krautwald. Schöpferischer Steinmetz, Bildhauer und Fotograf“. Darin hat Braun zahlreiche Fotos von Objekten des Künstlers gesammelt, die an vielen Orten im Tecklenburger Land, aber auch darüber hinaus von Papenburg bis Bocholt zu sehen sind. Den meisten Menschen in Ochtrup ist der Künstler über den „Brunnen der Begegnung“, den Krautwald 1988 als Schlusspunkt der Stadtkernsanierung in der Bahnhofstraße errichtete. Mittlerweile steht das Werk hinter dem Töpfereimuseum und soll bald wieder aktiviert werden.

Der „Brunnen der Begegnung“, der derzeit hinter dem Töpfereimuseum steht, stammt ebenfalls von Joseph Krautwald. Foto: Anne Steven

Im Bildband ist der Krautwald-Brunnen aus Ochtrup zwar nicht zu finden, aber zahlreiche Aufnahmen aus dem Privatbesitz von Krautwalds Bruder Ernst, die den Bildhauer bei der Arbeit zeigen und die eindrucksvolldokumentieren, wie die Werke − nicht nur in seiner Werkstatt, sondern auch im Ibbenbürener Steinbruch − entstanden sind und wie die oft markanten Gesichtszüge seiner Arbeiten die letzten Nuancen bekamen. Nicht zuletzt wird ebenfalls deutlich, wie körperlich anstrengend ein Bildhauer arbeitet. Es ist eine äußerst anschauliche Beschreibung von Art und Ort des Schaffens.

Joseph Krautwald starb 2003. Sein Bruder Ernst sei inzwischen weit über 90 Jahre alt und lebe in einem Seniorenheim in Rheine, berichtet Reinhard Braun. Bei einem Treffen habe ihm Ernst Krautwald viel über seinen Bruder erzählt. Neben den Fotos aus der Werkstatt enthält der Bildband zudem einige Porträtaufnahmen des Bildhauers, sowohl als junger Mann als auch im gesetzten Alter.

Details gebannt

Hauptaugenmerk des Fotobuches liegt jedoch nach wie vor auf den Arbeiten von Joseph Krautwald, die die Leserinnen und Leser unter anderem nach Dörenthe, Ibbenbüren, Mettingen und Recke führen. In Schlick­elde steht unweit des Friedhofs eine Wegekapelle mit einer Statue von Nikolaus von der Flüe (Bruder Klaus). Die mit Sockel rund 2,5 Meter hohe Figur hat Krautwald aus Muschelkalk gefertigt. Sie ist der Darstellung von Bruder Klaus in der Kapelle in Havixbeck, die ebenfalls von Krautwald stammt, ähnlich. Wer den Vergleich in Brauns Bildband vor Augen hat, sieht jedoch, dass die Handhaltung des als Friedensstifter verehrten Heiligen eine andere ist.

Einige dieser Details sind in dem Fotobuch von Braun zu finden. Und natürlich dürfen auch die Bronzetüren an der St.-Dionysius-Kirche in Recke nicht fehlen. Braun hat für seinen aktuellen Band das dort von Krautwald geschaffene Relief „Im Anfang war das Wort“ ausgewählt – eine Darstellung, von der er auch einen kleinen Abguss besitzt. Braun ist immer wieder von der Ausdrucksstärke von Krautwalds Werken beeindruckt.

Ehrungen und Predigt

Einmal im Arbeitsfluss, geht der neue Bildband über den Künstler weit über das Material hinaus, das Reinhard Braun für den Vortrag beim Mettinger Glaubensfestival vorbereitet hatte. Darin ist unter anderem ein Gespräch mit Dr. Melanie Nießing zu finden, die ihre Doktorarbeit über Leben und Werk von Joseph Krautwald geschrieben hat. Braun unterstützte sie. Nießings Dissertation war wiederum Ausgangspunkt für sein Buchprojekt von 2016: „Joseph Krautwald − Kunst im Geiste christlicher Ethik“.

Darüber hinaus hat Braun in seinem jetzt vorliegendem Werk die zahlreichen Ehrungen des Künstlers sowie die Predigt des damaligen Pfarrers zu Krautwalds Beerdigung zusammengetragen. So ist aus dem Material für einen Vortrag letztlich eine umfangreiche Dokumentation über das Werk, den Menschen, die Arbeitsweise und nicht zuletzt über die zahlreichen künstlerischen Spuren des Bildhauers Krautwald entstanden, die überall in der Region zu finden sind. Auch in Ochtrup.

Wer sich für den aktuellen Bildband über Joseph Krautwald interessiert, kann sich bei Reinhard Braun (Telefon 0 54 51 / 1 62 25, E-Mai reinhardbraun@arcor.de) melden.