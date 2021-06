Von der Freiheit, einfach loszufahren

Das Gefühl hinterm Steuer ist gigantisch. Freiheit. Unabhängigkeit. Die Welt liegt zu Füßen. Losfahren. Jetzt. Das wär‘s! Strom, Wasser, Solartechnik, WLAN – alles ist da und fährt mit. Gut, Corona ist nicht verschwunden. Doch die Länder lockern – zumindest in Europa – immer mehr. Der Sommer wird gut. Bestimmt. Die Wohnmobil-Branche hat umsatztechnisch nicht unter der Pandemie gelitten. Im Gegenteil. Auch das Ochtruper Unternehmen RSF hat eine Umsatzsteigerung hingelegt, wenn Johannes Rengers, Sohn des Mitgründers Manfred Rengers, auch davon ausgeht, dass Wohnmobile im niedrigeren Preissegment noch mehr nachgefragt worden sind als teuere. Bei RSF geht es bei etwa 80 000 Euro los.

RSF - das Kürzel steht für Reisemobile, Service und Freizeit. Aber: Es steht ebenso für die Firmengründer Manfred Rengers, Mario Schnippe und Manfred Fernströning. 2003 haben sie das Unternehmen gegründet, sind Anfang 2020 umgezogen an den neuen Standort mit der Adresse Weinerpark 6. Nicht jedes Navi kennt die Nummer 6 schon.

Wohnmobile neu entdeckt

Warum haben viele Menschen jetzt in der Pandemie Wohnmobile und Wohnvans für sich ganz neu entdeckt oder sich ein neues, noch schöneres Gefährt gegönnt? Die Campingplätze waren – zumindest in Deutschland – in den ganz schlimmen Lockdown-Zeiten ja genauso dicht wie die Hotels und Ferienwohnungen. Für Johannes Rengers liegt der Grund auf der Hand: „Die Leute fühlen sich selbst sicherer in einem Wohnmobil“. Stimmt: Sie reisen quasi in ihrem eigenen Zuhause, treffen andere Menschen nur draußen. Und da ist das Ansteckungsrisiko bekanntlich sehr gering. Und in Holland beispielsweise waren Hotels und Campingplätze geöffnet, während sie in Deutschland geschlossen waren.

Das Bedürfnis nach Freiheit

Von „Freiheit“ spricht Johannes Rengers in diesem Zusammenhang auch. Gut möglich: Vielleicht ist das Bedürfnis nach Freiheit durch die vielen Lockdowns über die vielen, vielen Monate mit den – vor der Pandemie – unvorstellbaren Kontaktbeschränkungen in einem demokratischen Land einfach viel, viel größer geworden. Die Freiheit, einfach losfahren zu können, nicht zu wissen, wo man am nächsten Tag, in der nächsten Woche ist. Dort anzuhalten, wo es schön (und erlaubt) ist. Nicht nur an einem Ort zu sein. Und eben alles dabei zu haben: Solar- und Satellitenanlage, WLAN-Router, einen riesigen Wassertank.

Im Februar war die Außen-Ausstellungsfläche proppevoll. Foto: Foto: RSF

Johannes Rengers, 28, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert – und ist ein glückliches Mitglied des RSF-Teams. „Man verkauft Freizeit und Urlaub“, nennt er einen Grund, weshalb er ins Unternehmen eingestiegen ist. „Man verkauft ein gutes Gefühl – und manchmal auch einen Lebenstraum“, fügt er ganz ruhig und souverän hinzu.

Johannes Rengers im Werkstattbereich. Foto: Foto: Bettina Laerbusch

RSF hat sich auf die Marken „Carthago“ und „Malibu“ spezialisiert. Große Ausstellungsflächen gibt es draußen und drinnen. Diese dürfen auch drinnen inzwischen wieder besucht werden. Draußen sieht es zurzeit allerdings recht leer aus, aber noch im Februar war die Außenfläche gefüllt mit Modellen. Der Grund für die Leere jetzt: Durch Corona und die gute Nachfrage gebe es auch in der Wohnmobil-Branche Lieferengpässe, erläutert Johannes Rengers. Doch er geht fest davon aus, dass „in Richtung September“ die Freifläche draußen wieder mit Modellen bestückt sein wird.

Werkstatt war immer geöffnet

Nach wie vor stehen vor der Außen-Ausstellungsfläche regelmäßig Wohnmobile und Vans – samt Besitzer –, die repariert werden müssen. Die angeschlossene Werkstatt war wie bei den Autohändlern nie geschlossen. Wer sein Wohnmobil reparieren lassen möchte, kann stressfrei tags zuvor anreisen. Strom ist da, falls er gebraucht wird. Und frische Brötchen, erzählt Johannes Rengers lächelnd, würden morgens auch frei Haus – also frei Wohnmobil – geliefert. Er hat auch während des harten Lockdowns beraten und verkauft – aber eben nur per Telefon. Aktuell stehen auch schon Fahrzeuge des Jahrgangs 2022 im Fokus der Beratungs- und Verkaufsgespräche, die wieder ganz persönlich stattfinden können. „Lieferbar sind die im Frühjahr 2022.“