Von Hilfsbereitschaft überwältigt

Mehr als 47.000 Menschen haben nach den schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ihr Leben verloren. Hunderttausende wurden verletzt. Um die Personen vor Ort zu unterstützen, hat das Team des Nähcafés „Zick Zack“ und des „internationalen Cafés“ zu einem Spendennachmittag geladen.

Spendenaufruf zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Das Team des Nähcafés „Zick Zack“ und des „Internationalen Cafés“ hat am Samstag zu Spenden für die Opfer des Erdbebens in Nordsyrien und der südlichen Türkei aufgerufen.

Wer Samstagnachmittag im Forum der Lambertibücherei die Info- und Spendenveranstaltung anlässlich der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei besuchte, blickte auch in sorgenvolle Gesichter. Gesichter von Frauen und Männern mit syrischen und türkischen Wurzeln, deren Angehörige oder Freunde in den betroffenen Gebieten leben oder dem Erdbeben zum Opfer fielen.