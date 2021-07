Von Pflanzenfarben und Japanseide

Kreativ sein im Einklang mit der Natur und das ohne Plastik – dass das tatsächlich möglich ist, möchte Heike Woltering jungen Menschen zeigen. Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW und der Aktion „FreiNaturRaum“ des Jugendcafés Freiraum bietet sie deshalb an drei Nachmittagen einen Ferienworkshop an, in dem sie Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren beim Experimentieren mit Kräutern, der Herstellung verschiedener, natürlicher Pflanzenfarben sowie der kreativen Gestaltung mit diesen Farben unterstützt.

