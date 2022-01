Schulen bereiten sich auf den Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien vor

Ochtrup

Nach den Weihnachtsferien beginnt am Montag für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wieder der Alltag. Die Kultusministerrunde hat in dieser Woche beraten, in welcher Form der Unterricht coronakonform stattfinden soll. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bezog dabei klar Stellung: in Präsenz, kein Homeschooling, kein Wechselmodell. Darauf stellen sich die Ochtruper Schulen ein.

Von Alex Piccin