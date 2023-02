Vorsicht, Bürgermeister am Steuer!

Wenn ein Politiker, dem eine Beförderung zum Staatssekretär winkt, in der Nacht mit seinem Auto eine Frau anfährt, ist das heikel – für das Opfer wie für die Karriere des Fahrers gleichermaßen. In dem plattdeutschen Theaterstück „Politikers häbbt kuorte Been“ wird aus dem Unfall und sich anschließenden Vertuschungsversuchen schnell ein amüsantes Verwirrspiel. Die Landjugend bringt das launige Drama im März auf die Bühne und probt sich bis dahin schon mal ausgiebig warm. Denn alles muss sitzen, nicht nur der Unfall. Wir haben bei den Proben zugeschaut.

Benedikt Ostkottes Jackett sitzt perfekt, Heinz Feldmanns Schlafanzug ebenfalls, und Regisseurin Gaby Dankbar hat die Bühne im DRK-Heim fest im Blick. Auch Souffleuse Laura Beckwermert hat samt Manuskript ihren Platz im Souffleurkasten bezogen. Die Probe des plattdeutschen Theaterstücks der KLJB Ochtrup kann also starten. An diesem Sonntagabend erstmals in Kostümen.