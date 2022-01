VW Beetle brennt auf B 54

Ochtrup

Opfer von Flammen ist am Dienstagmittag ein VW Beetle geworden. Der Pkw war gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 54 in Brand geraten. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt, so ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Der 27-jährige Fahrer aus Rheine blieb unverletzt.

-pic-