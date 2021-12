Wärmeverluste von Gebäuden aufspüren

Die Stadt Ochtrup bietet in enger Zusammenarbeit mit dem Verein „energieland2050“ an, von Gebäuden Wärmebilder machen zu lassen. Damit werden Energieverluste sichtbar gemacht und anschließende Sanierungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Angesichts der rasant steigenden Energiekosten lohnt es sich, Wärmelecks an der Gebäudehülle aufzuspüren und die Ursachen zu beheben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ein Einstieg für gezielte Modernisierungsmaßnahmen biete die kreisweite Thermografie-Aktion, die von der Stadt Ochtrup in enger Zusammenarbeit mit dem Verein „energieland2050“ angeboten werde.

Infrarotkamera

Bei der Thermografie werden mit Hilfe einer speziellen Infrarotkamera die Oberflächentemperaturen von Fassaden gemessen. Die Wärmebilder, sogenannte Thermogramme, zeigen schlecht gedämmte Bauteile sowie Stellen auf, an denen die meiste Wärme verloren geht. Wer sich einen Überblick über die energetische Situation seines Hauses verschaffen möchte, kann Thermografie-Aufnahmen zum Preis von 180 Euro für ein Haus mit bis zu vier Wohneinheiten von Ingenieur Ludwig Stroetmann von der Firma „BIG – beratendes Ingenieurbüro Gebäudetechnik“ aus Rheine erstellen lassen.

Einführungsveranstaltung

Das Informationspaket beinhaltet neben einer unverbindlichen digitalen Einführungsveranstaltung am 11. Januar (Dienstag) um 18 Uhr via Zoom (Anmeldung über folgenden Link: https://t1p.de/uhzf8) die Erstellung der Thermografie-Aufnahmen im Winter, die Auswertung der Aufnahmen und einer Erläuterung der Wärmebilder im Rahmen einer Auswertungsveranstaltung im Frühjahr.

Anmeldeunterlagen und nähere Informationen gibt es zum Download in der Rubrik Thermografie-Aktion auf den Klimaschutz-Seiten der Stadt (www.ochtrup.de/klimaschutz) sowie unter

0 25 53/7 33 42 oder per E-Mail unter energieberatung@ochtrup.de (Klimaschutzmanager Gerald Müller). Anmeldeschluss ist der 14. Januar (Freitag).