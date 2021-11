Was es sonst nirgendwo gab, gab es dort

Vor ziemlich genau 60 Jahren startete Günter Schulte Mesum in die Selbstständigkeit. Am 17. November 1961 eröffnete er – damals noch in der Bahnhofstraße 17 – seine Drogerie. Später zog das Geschäft des heute 79-Jährigen in die Weinerstraße 5 um. Das alles ist lange her. Seit über 20 Jahren ist die Ochtruper Drogerie bereits geschlossen. Geschäfte wie das seine gibt es heute so gut wie gar nicht mehr, weiß Günter Schulte Mesum. Sie wurden durch große Ketten oder das Internet abgelöst. Doch die Erinnerungen an diese Zeit sind bei ihm und seiner Frau immer noch frisch.

