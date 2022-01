Was ist sinnvoll und wirtschaftlich?

Stellungnahme der FDP-Fraktion zu einer möglichen Angliederung des Baubetriebshofes an die Ochtruper Stadtwerke.

Die FDP ist nicht grundsätzlich gegen eine Angliederung des Baubetriebshofes an die Stadtwerke. „Es fehlt in der ganzen Diskussion der Angliederung die Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit“, kritisiert Fraktionschef Hermann Bierbaum in seiner Stellungnahme. Die erstellten Machbarkeitsstudien hätten lediglich einen kleinen Bereich festgestellt, der beide Betriebe betreffe. „Eine geringe Überschneidung der Tätigkeiten. Aus dieser Gemeinsamkeit jetzt eine zwanghafte Angliederung zu fordern, überzeugt die Fraktion nicht“, schreibt Bierbaum.