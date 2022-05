Waschmaschine gerät in Brand

Ein Löschzug aus Ochtrup-Stadt wurde am Samstag um 13.32 Uhr mit dem Stichwort „Zimmerbrand“ in der Straße Am Laukreuz alarmiert. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geriet eine Waschmaschine in Brand. Alle Personen verließen die Wohnung rechtzeitig. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung erkennbar.

Die Kameraden setzten einen Trupp zur Brandbekämpfung ein und führten im Anschluss Belüftungsmaßnahmen durch. Ein Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Personen im Einsatz.