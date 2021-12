Weihnachtsträume erwachen zum Leben

An der Sandkuhle 18 steht ein Haus, das Familien und Kinder magnetisch anzieht. Es gehört Anne und Peter Kestermann und verwandelt sich in jedem Advent in eine vorweihnachtliche Zauberwelt mit beleuchteten Schneemännern und anderem Weihnachts-Deko.

Manchmal kommt es vor, dass Kinder so nah an die Fensterscheibe herankommen, dass sie sich am Glas die Nase platt drücken. Voller Faszination stehen sie dann vor dem Haus an der Sandkuhle 18 und wissen gar nicht, wo sie zuerst hinschauen sollen. So viele weihnachtliche Figuren stehen dort auf zwei Etagen in den Fenstern. Sie leuchten und bewegen sich, winken und strahlen jeden an, der in der Vorweihnachtszeit an dem Haus vorbeiläuft.