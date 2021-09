Weiter mit Ludger Wiechers

Ein neues Vorstandsteam wählten jetzt die Mitglieder des Schützenvereins Lamberti-Mark bei ihrer Generalversammlung in der Gaststätte „Happens Hof“. In ihren Ämtern bestätigt wurden für weitere zwei Jahre Ludger Wiechers (Vorsitzender), Karl-Heinz Wessendorf (Kassierer), Norbert Dörken (Gerätewart), Andreas Scheipers (Kapellenwart), Martin de Boer (Platzwart) sowie als Beisitzer Klaus Schildkamp, Carsten Vennebernd und Felix Wessling. Als Jugendvertreter fungieren zukünftig Mats Engbers, Hennes Hüwe, Nico Paßlick und Tim Pinkawa. Kassenprüfer sind Alfred Timmermeester und Thomas Eschhues.

Der Vorsitzende Ludger Wiechers hatte zuvor die Schützen nach der langen Corona-Pause zur Versammlung begrüßt. Nach einer Gedenkminute für die Verstorbenen berichteten Kassierer Karl-Heinz Wessendorf über eine aktuell gute Kassenlage und Schriftführer Hermann-Josef Struck vom Protokoll der letzten Versammlung, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Lütkehermöllle verabschiedet

Der langjährige Schriftführer Hermann-Josef Struck trat nicht wieder an und wurde mit Applaus und einem Präsent verabschiedet. Ihm folgt Schützenbruder Christoph Lütkehermölle im Amt nach.

Ludger Wiechers berichtete vom durch das Corona-Virus in Mitleidenschaft gezogene Vereinsleben, was letztlich auch zur Absage des Schützenfestes 2021 geführt hatte. Immerhin seien die Vereinshaushalte am Festwochenende mit einer Präsenttüte getröstet worden. Das nächste Schützenfest ist nunmehr planmäßig für 2023 vorgesehen.



Weitere Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Karneval und Sommerfest 2022 werden in Abhängigkeit von der aktuellen Pandemiesituation kurzfristig angekündigt, teilen die Lamberti-Schützen mit, die den Abend dann in gemütlicher Runde ausklingen ließen.