„Weiter so“ ist für Verbesserung keine gute Lösung

Die Stellungnahme der Freien Wähler zur möglichen Angliederung des Baubetriebshofes an die Stadtwerke.

Der Prozess, Ver- und Entsorgung und weitere technische Aufgaben im Eigenbetrieb der Stadtwerke zusammenzufassen, hat ja schon vor der Gründung der Freien Wähler Ochtrup und ihrer Teilnahme an der Ochtruper Kommunalpolitik begonnen. Dies zeigt sich an der bereits vorher vollzogenen Übertragung der Abwasserinfrastruktur, die auch mit der Eingliederung des damit beschäftigten Personals in den Eigenbetrieb einhergegangen ist, sowie der Übertragung der Unterhaltung und des Ausbaus der Straßenbeleuchtung.