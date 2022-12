Weniger Bedenken, einfach mal machen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren,

vor dem Verfassen meiner aktuellen Haushaltsrede schaue ich in jedem Jahr auf die des Vorjahres zurück und versuche, Entwicklungen positiver wie negativer Art zu bewerten. Vorherrschend sollte eigentlich der Blick auf das Positive sein. Doch die letzten Jahre und die Rückblicke darauf waren geprägt von Krisen. Die Zeiten waren -und sind es leider immer noch- geprägt von großer Unsicherheit und von großen Herausforderungen, die mittlerweile nicht nur einen Ursprung, sondern viele Facetten haben. Konnten wir uns im letzten Jahr noch nicht vorstellen, dass es noch tiefer eingreifende Ereignisse als Corona gibt, so befinden wir uns inzwischen in einem ganzen Krisenknäuel, das es zu entwirren gilt. Neben Corona bestimmen nicht nur die Klimakrise und Energiepreisschock unseren Alltag und dominieren vielfach unsere Planungen und Diskussionen. Die schrecklichste und besorgniserregendste Entwicklung beobachten wir wohl seit dem 24.02.2022. Seit dem Tag herrscht wieder Krieg in Europa. Putins Angriffskrieg, mit dem er machtbesessen und selbstherrlich unfassbares Leid in der Ukraine erzeugt, war noch im letzten Jahr unvorstellbar für uns. Nun werden wir mit der grausamen Realität konfrontiert, in der es gilt, den Flüchtenden die Hände auszustrecken und unsere Hilfe anzubieten. Die Ochtruper Bürgerinnen und Bürger zeigen (wieder einmal), was Solidarität und Hilfestellung bedeuten. Es werden Sammlungen und Transporte organisiert und zahlreiche Wohnräume angeboten. Eine große Rolle spielt hier der Freundeskreis und auch die Verwaltung leistet Arbeit an der Belastungsgrenze, dessen sind wir uns sehr bewusst! Wir können nur unseren Hut davor ziehen, denn nebenbei sind eben auch noch die anderen Krisen mal eben zu meistern: Man muss sich auf Stromausfälle vorbereiten oder kurzfristig geschmiedete Gesetze zum Dezember-Abschlag, zur Gaspreis- und sonstigen Bremsen umsetzen, wenn Beschlüsse fast nach Tagesform gefasst werden.

Deshalb werde ich unseren großen Dank an und Respekt für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke und natürlich der OST für die in diesem Jahr geleistete Arbeit meiner Rede vorwegschicken. Im Namen der FWO-Fraktion möchte ich Danke sagen und große Wertschätzung für ihren unermüdlichen, verlässlichen und krisenfesten Einsatz aussprechen!! Ochtrup kann auf Sie zählen! Vielen Dank!

Damit sind die wichtigsten Worte meiner Rede eigentlich auch schon ausgesprochen, aber…. da gibt es ja noch so Themen wie die tägliche Lokalpolitik, über die es sich zu reden lohnt. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und Perspektiven aufzuzeigen und Zukunft mitzugestalten. Und deshalb gestalten auch wir den Haushalt 2023 mit. Zwar verstellen Luftbuchungen den Blick auf die Realität, aber das wurde schon erwähnt.

Angesichts der zu erwartenden schwierigen Entwicklungen gilt es, für Perspektiven Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, die wir als FWO-Fraktion im nächsten Jahr in den Bereichen Wohnen, Schule, Klimaschutz und Fahrradinfrastruktur legen wollen, wobei die beiden letztgenannten Themen natürlich in kausalem Zusammenhang stehen.

Aber bevor wir in die Zukunft schauen, können wir einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit wagen, denn dieses Jahr war auch ein Jahr, in dem leider nicht viele, aber doch wichtige Knoten geplatzt sind und Altlasten fast abgeräumt wurden. Wir schreiben das ganz klar immer noch den „Aufräumarbeiten“ von dir, liebe Christa, zu, die du dich mit all deiner Kraft für Ochtrup einsetzt und die bekannten, aber vom Vorgänger gerne ausgesessenen Themen anpackst! Da wäre zum einen die sich wie Kaugummi hinziehenden Planungen nördlich der Laurenzstraße. Gab es zwischendurch Momente, in denen Stillstand herrschte und Abbruch drohte, so waren wir niemals so weit wie jetzt, wo der Flächennutzungsplan zur Änderung und heute auch der B-Plan zum Satzungsbeschluss ansteht. Diese Verhandlungen waren auch geprägt von den handelnden Personen und man kann es der Bürgermeisterin anrechnen, dass es jetzt nur noch von anderen abhängig ist, ob und inwieweit die von so vielen Ochtruperinnen und Ochtrupern gewünschte Entwicklung rund um die alte Becker-Immobilie nach jahrelangen Planungen nun auch endlich in die Tat umgesetzt wird. Wir glauben fest daran. Es ist angepackt.

Apropos jahrelang… beim zweiten Punkt kann man schon fast sagen „jahrzehntelange“. Jahrzehntelang hat man darüber sinniert, diskutiert und gestritten, ob die Übertragung der Aufgaben des Baubetriebshofes an die Stadtwerke sinnvoll, wirtschaftlich, wünschenswert oder auch Quatsch ist. Wie viele Blätter wurden geschwärzt und Zahlen gedreht. Immer wieder wurde eine Studie aufgelegt. Nach unserer Ansicht hätte man sich hier soviel Arbeit und Geld sparen können, denn während des Prozesses gab es unserer Ansicht nach niemals einen Zweifel, dass Synergieeffekte erreicht werden können und die organisatorische Zusammenlegungen technisch geprägter Aufgaben das einzig Richtige ist.

Nun haben wir endlich die Entscheidung, die allen eine Planungssicherheit bringt und allen Beteiligten die ausreichende Zeit lässt, bis zum 01.01.2025 alles zu regeln, was für den Übergang notwendig ist. Ausreichend Zeit hat man dann unserer Meinung nach auch für die weitere Personalplanung, die für die Erledigung der Aufgaben des Bauhofs notwendig ist. Wo welche Aufgaben zum Grünflächenmanagement und zur Planung und Controlling dessen angesiedelt werden, sollte dann aber auch erst im schon angekündigten Finetuning festgelegt werden und nicht schon im vorauseilenden Gehorsam. Wir haben dieser Stelle unsere Zustimmung nicht erteilt.

Überhaupt, der Personalkörper wächst in diesem Jahr besonders stark und man kennt uns hier als eher skeptische Fraktion. Aber wir werden hier und heute nicht die Gebetsmühle herausholen wir werden mit der o.g. Ausnahme unsere Zustimmung nicht verweigern. Wie erkennen vor allem im Sozialbereich einen hohen Druck, den gesetzlichen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Leider ein Zeichen des immer größer werdenden Bedarfs und hier steht es zu befürchten, dass die Energiekrise immer mehr Bürger Ochtrups in die Bedürftigkeit treibt und die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge im Sozialamt leider noch steigen wird.

Der hohe Zuwachs im Rettungsdienst dagegen bedeutet letztendlich, dass wir in Ochtrup eine bessere Präsenz haben und damit auch die Sicherheit erhöht wird. Das sind sehr positive Zeichen. Alle diese Personen werden hoffentlich bald gefunden im Fachbereich von Holger Brüggemann, der nach unserem Eindruck bereits voll in Ochtrup angekommen ist und bei dem wir die Belange der Bereiche Schule, Soziales und Ordnung gut aufgehoben wissen. Wir freuen uns weiter auf die Zusammenarbeit!

Und da kommen wir auch schon auf unseren ersten Antrag zu sprechen, der zugegebenermaßen nicht wirklich neu ist, aber dessen Anlass dafür geradezu hoch aktuell. Wir haben bereits betont, dass wir das Grundstück der alten Feuer- und Rettungswache für ein (weiteres) Filetstück halten, dass städtebaulich wohlweislich und mit Hilfe externer Ideen überplant werden sollte. Die Idee des „Wohnens am Wall“ möchten wir dabei natürlich verwirklicht wissen, aber wir lassen uns natürlich auch gerne inspirieren. Was wir dort nicht sehen -das wollen wir vorwegnehmen- sind städtische Infrastrukturen wie z.B. einen Ausweichstandort für ein Rathaus. Im letzten Jahr sind wir mit dem Antrag noch gegen die Wand gelaufen. Da war das für die anderen Fraktionen „noch so weit weg“ und „wir hatten noch viele andere Dinge zu tun“. Aber bald ist die Feuerwehr ausgezogen und der Rettungsdienst wird - schneller als wir gucken können-, die neue Heimat am Teupenhook beziehen. Und dann liegt sie brach, die alte Wache. Und dann wird uns der Bürger fragen, was wir denn mit dem alten Grundstück machen wollen, wo es doch einen so großen Bedarf an Grundstücken gibt und warum wir denn nicht eher mit den Planungen begonnen haben, denn wir wussten doch, dass da was Neues entsteht. Und er fragt zurecht! Ochtrups Entwicklung funktioniert ja anscheinend nur in kleinsten Schritten, das haben wir über die Jahre gelernt. Aber gerade weil wir das gelernt haben, sollten wir vorausschauend planen und endlich mal einen Prozess mit Weitsicht angehen. Wir könnten ganz neue Talente an uns entdecken!

Einen großen Raum im nächsten Jahr und Jahren wird unser Schulzentrum einnehmen. Das ist so wörtlich wie finanziell gemeint, denn wir legen große Verpflichtungen auf Jahre fest. Wir zementieren hier im wahrsten Sinne des Wortes die Bedeutung des Schulzentrums in Ochtrup und stärken unseren Bildungsstandort. Das ist eine der besten Investitionen, die man durchführen kann. Wozu fehlende Bildung führen kann, sehen wir leider immer häufiger in unserer Gesellschaft, wenn wir in manche soziale Netzwerke blicken.

Aber bei allen enthusiastischen Planungen und – ich schließe mich Herrn Kersting an – gemeinsamem Willen, hier Gutes für unsere Kinder und Jugendliche zu schaffen, sollten wir vor der wort- und bildgetreuen Umsetzung noch einmal kurz innehalten und die Planungen des Büros Farwick und Grothe auf den notwendigen Prüfstand stellen. Das gilt sowohl für die Planungen an den Schulen als auch für die der Sporthalle! Wir halten letztere für absolut notwendig, aber wie bereits im Antrag vom März 2017 geschrieben, muss hier die Zweckmäßigkeit im Vordergrund stehen und die Sporthalle II als Vorbild dienen. Lassen Sie uns das bei der weiteren Vorgehensweise berücksichtigen.

An den Schulen kann man wirklich gut sehen, wie sich vieles im Laufe der aktuellen Zeit wandelt. Dort stellen wir uns dann auch diesen Herausforderungen. Die Zeichen der Zeit sind verstanden und wir reagieren hier mit Beton (das können wir), aber eben auch mit Technik und IT. Wir statten z.B. einen kompletten Jahrgang mit iPads aus, sowohl im Gymnasium als auch dann natürlich in der Realschule. Ein Vorhaben, dass wir angesichts der vielfachen pädagogischen Möglichkeiten in den Tiefen der Apps gerne unterstützen. Wenn man aber einmal die rein finanzielle Brille aufsetzt, so schaut man hier bereits auf die ersten Auswirkungen der Förderprogramme, des viel zitierten „süßen Gifts“…. Eine 1:1-Ausstattung ist so wichtig wie richtig. Wenn man sich aber die derzeitige Ausstattung anschaut, so befinden wir uns an den großen Schulen gerade einmal bei der Hälfte. Das bedeutet für die kurzfristige Zukunft noch Aufwände von sechsstelligen Beträgen. Und natürlich müssen wir fünf Jahre nach der Anschaffung dem Fortschritt der Technik wieder Rechnung tragen und Ersatzgeräte beschaffen. Hier müssen wir uns auch weitere Finanzierungsmodelle überlegen, die die Leistungsfähigkeit des Elternhauses berücksichtigen und gleichzeitig kein Kind zurücklassen. Denn Apple ist ja auch nicht doof und erkennt die Gelddruckmaschinen in Deutschland. Und wenn man sich dann einmal dieser Technik verschrieben hat, dann wird man sie nicht ändern. Es gilt jetzt, mittelfristige und belastbare Planungen diesbezüglich zu machen. Ein Hoffen auf weitere Förderprogramme wäre zu kurzsichtig.

Und ein letzter Wunsch bei aller Digitalisierung und bei tiefster Überzeugung für diese: Bitte lasst die Kinder auch weiter mit der Hand schreiben lernen…. „Und lasst sie schreiben und lesen lernen, denn dann müssen sie sich nicht auf die Straße kleben.“ Diese oder ähnliche Sätze können wir in den sozialen Medien lesen. Wir schmunzeln sicher darüber, aber es ist doch eigentlich nicht nichts anderes als die Wahrheit! Mit guter Bildung legen wir für unsere Kinder und Jugendlichen hoffentlich den Grundstein, um der wohl größten Herausforderung der Menschheit begegnen zu können: Dem Klimawandel. Nicht mit Sekundenkleber oder Kartoffelbrei, sondern mit Sinn und Verstand müssen SIE und müssen wir ALLE dringend handeln, um den drohenden Auswirkungen zu begegnen. Ich werde mich mit hier nicht auf Bundes- und Landespolitikebene begeben. Dafür gibt es andere Plattformen. Aber nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen ist ein Umdenken und Umlenken gefragt. Beim Denken und Lenken darf es aber nicht bleiben. Das Klimaschutzkonzept, über das wir letztendlich auch (wieder) nur diskutiert haben, ist schon wieder fast sechs Jahre alt und hat das gleiche Schicksal genommen, wie viele andere Konzepte in Ochtrup auch: Schublade auf, Konzept rein, Schublade zu. Wir als FWO-Fraktion wollten damals direkt anfangen und haben Prioritäten gesetzt. Aber man wollte ja nicht irgendjemandem vorgreifen, der oder die da mal kommt. Hat ja super geklappt. Wir hier in Ochtrup müssen auch endlich mal anpacken! Der ewige Verweis auf „strategische Planungen in Sachen Klimaschutz“ in der Sachvorlage des AULEs ist nun schon ein paar Mal zur Kenntnis genommen worden. Unter diesem Deckmantel haben wir auch viele Dinge nur geschoben.

So wie zum Beispiel unseren Antrag, der eine einfache, niederschwellige Möglichkeit bieten soll, im eigenen Haushalt etwas zu tun und mit zwei Seiten Formular eine kleine Förderung von der Kommune zu bekommen. Das läuft in anderen Kommunen doch schon wunderbar und lange und man kann überall lesen, dass diese Programme verlängert wurden und werden. Und wenn die Nachfrage nicht so groß ist, ja, was haben wir denn verloren? Im Zweifel wird das Geld nicht ausgegeben. Aber jede beantragte und jede bewilligte Förderung ist ein Fortschritt im Kleinen, da sind auch 6000 Euro wie in Neuenkirchen für uns ein Erfolg. Nur Pessimisten sehen Mitnahmeeffekte und Zögerer suchen Gründe. Für uns ist das Glas halbvoll!

Nachdem wir im letzten Jahr mit den Grünen noch alleine da standen, hat sich in diesem Jahr ja geradezu ein Run auf diese Förderprogramme entwickelt und (fast) alle Fraktionen haben nun ihren Teil dazu beigetragen. Letztendlich zwar ein Jahr verloren, aber dennoch jetzt eine schöne, positive Entwicklung, die uns nun hoffentlich voranbringt. Und wir sollten auch die Anträge in ihren textlichen Forderungen so im Ausschuss beschließen und nicht erst die „Konkretisierung“ im Laufe des Jahres machen. Wir haben bereits konkret formuliert, bitte lasst es uns jetzt so machen. Sonst quatschen wir uns wieder zu Tode!

Dann brauchen wir wieder viel zu lange für nur einen kleinen Baustein in dem Konstrukt unserer Energiekrise- und Klimawandel-Planungen. Denn es ist mehr zu tun, viel mehr. Der Verweis auf die tatsächlich sicher vorbildliche Herangehensweise in Sachen PV-Freiflächenanlagen reicht nicht aus, wirklich mehr zu bewegen. Und so benötigen wir aktuelle und potenzielle Handlungsfelder, um weiter Klimaschutz zum alltäglichen politischen Handeln werden zu lassen. Wir freuen uns, mit dem Klimaschutzmanager und dem Umweltbeauftragten jetzt zwei neue Mitarbeiter der Verwaltung begrüßen zu dürfen, die uns mögliche weitere Wege aufzeigen, erwarten aber auch, dass die von uns schon geebneten dann auch gegangen werden.

Nachhaltigkeit ist für uns langfristig und so werden wir auch langfristig dieses Feld bestellen. Und auch wenn die erste Saat für die Wertstofftonne keine Ernte gebracht hat, so sind wir sicher, dass hier auch der lange Atem hilft. Immer mehr Kommunen und Kreise entdecken diese Möglichkeit der zusätzlichen Verwertung von Rohstoffen. Wir sind uns sicher, dass hier stetig welche dazukommen und wir werden die Politik im Kreis bemühen und belästigen, hier auch nicht locker zu lassen. Man kann verschiedene Trends beim Klimaschutz beobachten, aktuell sind es eher die Gründächer. Aber wir sind sicher, die Wertstofftonne wird auch noch ihren Siegeszug machen, der Prophet im eigenen Haus hat da eben manchmal schwere Karten. Aber der Prophet ist nur eben um die Ecke und wenn das Thema medial begleitet wird, dann ist er wieder da und wir werden unseren Antrag wieder aufleben lassen. Denn wir wissen jetzt schon, was gut ist. Bei anderen reift das noch…

Was mich zum nächsten Thema führt… Sie werden es erraten, es geht um den Fahrradverkehr. Ein leider sehr leidiges Kapitel in dem Buch der Ochtruper Planungen und Haushalte. Man hat hier leider den Eindruck, dass dieses Kapitel Jahr für Jahr wieder gleich aufgelegt und lediglich in seinen Seitenzahlen geändert wird. Ich hatte überlegt, das auch mit meiner Haushaltsrede zu tun (was wahrscheinlich auch keiner gemerkt hätte). Wir hatten im letzten Jahr noch leichte Hoffnungsschimmer, es könne - beflügelt durch das noch nicht ganz bekannte Verkehrskonzept und Maßnahmen wie Triangel- nun doch richtig vorangehen. Bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs sind wir doch wieder unsanft gelandet auf den von Huckeln und Wurzeln geprägten Fahrradwegen.

Bei einem Investitionsvolumen von über 3 Mio. Euro in Stadtstraßenbau, waren zunächst klägliche 100 000 Euro für die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur eingeplant. Und die Hälfte davon war eine „Ad-Hoc“-(in Worten übrigens „Sofort“-)Maßnahme, die schon im letzten Jahr hätte umgesetzt werden sollen. Und hätten wir hier nicht nachgebessert, wäre es auch so geblieben. Jetzt kommen gerade mal 80 000 Euro dazu.

Soll das immer so weitergehen? Ist es wirklich unser Ernst, die Zeichen der Zeit hier nicht erkennen zu wollen? Wann stellen wir uns endlich grundsätzlich und mit voller Kraft den Entwicklungen und Änderungen des Straßenverkehrs? Wenn es um die Energiewende geht, da brüsten wir uns alle als diejenigen, die die Zukunft im Blick haben und die Verantwortung übernehmen wollen. Wir bemühen alles und jeden, stellen nachts das Licht ab und pflastern unsere Landschaften mit Photovoltaik zu.

Dabei wird mit dem Licht anscheinend völlig ausgeblendet, dass auch die Verkehrswende ein wesentlicher und ganz entscheidender Teil der Energiewende ist. Aber wenn es um die freie Fahrt auf den beliebten vier Rädern geht, da treten wir schnell auf die Bremse oder geben eben nur zaghaft Gas. Und wäre das nicht genug, so werden auch Maßnahmen, die dem Zweirad nur testweise einen gewissen Vorrang einräumen wollen, sogar bekämpft. Es werden Emotionen geschürt und Behauptungen aufgestellt, die jeglicher Grundlage entbehren. Der 19. Mai 2022 war das Gegenteil einer sachlichen Debatte und ein Armutszeugnis für eine neutrale politische Auseinandersetzung mit dem so wichtigen Thema.

Mit unserem Antrag zur Fahrradinfrastruktur wollen wir nichts anderes, als endlich die Entwicklungen in die richtige Richtung lenken, und zwar richtig! Das Fahrrad muss als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer akzeptiert und gefördert werden. Das ist ein Paradigmenwechsel und fordert mehr als einfach ein paar Farben auf der Straße. Und man muss sich hier als Radfahrer sicher fühlen, was derzeit definitiv nicht der Fall ist. Es ist ein tägliches Risiko.

Wir fordern nicht mehr, aber eben auch nicht weniger, als die Umsetzung der Maßnahmen des von allen gewollten und lange nachgefragten Verkehrskonzepts. Nun ist es seit einem Jahr fertig und wir haben es gerade mal geflissentlich zur Kenntnis genommen. Denn in diesem Jahr ist fast nichts passiert. Es droht das gleiche Schicksal, das Ochtrup und viele Ochtruper Konzepte nehmen: Schublade auf, Konzept rein, Schublade zu. Sollte man so mit 65 000 Euro umgehen? Wir denken nicht. Es muss mehr rauskommen als nur ein paar Pilotprojekte. Wir verstehen natürlich, dass Kapazitäten begrenzt sind. Das gilt für das Geld genauso wie für das Personal.

Aber… lasst uns kurz überlegen, was hier anscheinend wichtiger ist: Ah ja, das Grünflächenpflegekonzept. Hauptsache, Ochtrup sieht schön aus, Hauptsache, es ist ordentlich, Hauptsache, das Läppchen ist drum! Und ganz wichtig ist, dass es in Langenhorst zum Schützenfest genauso ordentlich aussieht wie in Welbergen. Ganz schön oberflächlich… Eine solche Oberflächlichkeit zeigt sich übrigens auch in den Anträgen zur Umsetzung des Stadtparkkonzepts. War der Arbeitskreis doch noch mehrheitlich der Meinung, dass man sich zunächst um die Orte kümmern möchte, in denen das Leben tobt, so liegen jetzt wieder zwei Anträge auf dem Tisch, die zuerst das vornehmlich Schöne im Auge haben. Und dafür geben wir erstmal viel, viel Geld aus. Dann noch 90 000 Euro draufzupacken, um dem Ganzen einen Anschein von Priorität für Kinder und Jugendliche geben zu wollen, lässt uns mit Unverständnis zurück. Wer ist eigentlich an einem schönen Nordeingang interessiert?

Lassen Sie uns doch mal an dieser Oberfläche kratzen, die demnächst von zahlreichen Personen gepflegt und einer brandneuen -wohlgemerkt steuer- und nicht gebührenfinanzierten- Maschine gekehrt wird. Darunter zum Vorschein kommt ein Festhalten an immer schon dagewesenem, eine fehlende Flexibilität, fehlender Änderungswille und schließlich auch fehlender Mut. Warum sind wir nicht mutiger und wagen Testversuche, probieren was Neues und lassen uns von innovativen Ideen inspirieren? Das Leben ist VUCA und wir sollten uns darauf einstellen! Das betrifft doch nicht nur die oben ausgeführte Fahrradinfrastruktur! Wir werden in vielen Feldern vor neue Herausforderungen gestellt, in denen man neue Wege gehen muss. Aber wir trampeln die alten Pfade weiter.

Und deshalb halten wir zehn Jahre alte Regeln für immer noch aktuell, wir meißeln 60 Jahre alte Festlegungen von Landschaftsschutzgebieten noch tiefer in den Stein und wir bezeichnen schon lange auf den Prüfstand gehörende Vorgehensweisen zur Priorisierung von Wirtschaftswegen als „gut gelebte Tradition“. Ganz ehrlich, Denkmalpfleger von Verwaltung und komplizierten Prozessen hätten ihre Freude daran. Und dies ist alles von der Politik mehrheitlich so gewollt. Und wir wundern uns, warum Archäologen so gerne nach Ochtrup kommen? Wahrscheinlich orientieren die sich lediglich an unserem politischen Handeln. Aber Hauptsache, es ist schön und ordentlich.

Auch in diesem Jahr bleibt die ständige Ehrfurcht vor Risiken und Problemen unser Begleiter. Die Hoffnung auf mutigere Entscheidungen keimte nur kurz auf. Wir suchen weiter das Haar in der Suppe, die Haken an der Sache und haben Angst, die Büchse der Pandora zu öffnen. Nur ein repräsentatives Beispiel für unsere bedenkentragende, aber leider auch bedenkliche Haltung ist zum Beispiel die Installation von Videoüberwachungen an den Plätzen, an denen nachweislich Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begangen werden. Sei es im Stadtpark, am Bahnhof, an Schulen oder an Sammelcontainern. Das Vorhaben ist schon lange formuliert, aber wir prüfen und prüfen und prüfen. Warum eigentlich so lange? Es gibt doch kein Lex Ochtrup! Die DSGVO gilt EU-weit und alle von uns können diese Installationen mittlerweile deutschlandweit beobachten. Und sie senken nachweislich das Risiko von Diebstahl und Zerstörung. Man fragt sich, warum können Städte wie Köln, Hannover oder Berlin nahezu flächendeckend öffentlich Plätze videoüberwachen, aber wir haben hier Bedenken, eine Kamera an einem Müllcontainer zu installieren? Wir müssen endlich raus aus der Position des Bedenkens, hin zu „einfach mal machen“.

Aber wir können Probleme nicht nur im Kleinen. Auch die großen Meilensteine rücken in weitere Ferne als bisher gedacht. Ein Spatenstich für das Rathaus erst im Jahr 2026 und sichtbare Zeichen für den Hochwasserschutz erst in 2025 zeigen, wie sehr unsere Geduld gefragt ist. Wohlgemerkt, Entscheidungen, diese Wege zu gehen oder Maßnahmen zu ergreifen, jähren sich zum 12. bzw. zum 10. Mal. Probleme? Baukörper, Archäologen, Parkplätze, etc., da fällt uns viel ein. Aber warum reißen wir nicht einfach schon einmal ab und lassen Archäologen kommen? Wahrscheinlich ist alles nicht so einfach und in einigen Dingen problematisch. Aber Hauptsache, es ist schön und ordentlich. Bleiben wir bei dieser Haltung, so wird Ochtrup nur aus der Zuschauerperspektive sehen, wie andere Kommunen längst weiter gehen, Gewerbegebiete bauen, Fahrradstraßen etablieren und Co-Working-Places fördern. Wenn wir aber diese Haltung ablegen, das Neue wagen, dann kommen wir auch weiter in den von uns genannten Schwerpunkten.

Wie angekündigt waren dies eben die Themen, auf die wir setzen wollen und die aus unserer Sicht heute anzusprechen waren. Natürlich verbirgt sich in dem Zahlenwerk wie immer noch mehr, aber der heutige Zeitplan soll nicht noch mehr strapaziert werden.

Abschließend bleibt mir zu sagen, dass der vor uns liegende Haushaltsentwurf 2023, zu dessen Verständnis uns wie immer auch Herr Frenkert verholfen hat (vielen Dank dafür) mit seinen Änderungen unsere Zustimmung erfährt. Den so wichtigen Dank an die Beschäftigten der Stadt, der Stadtwerke und der OST habe ich bereits vorweggeschickt, er hält aber auch immer noch an! Vielen Dank nochmal für Ihren Einsatz!

Und auch wir werden uns weiter mit voller Kraft für unsere Stadt einsetzen, denn wir möchten, dass wir auch nach dem Kratzen einer gekehrten Oberfläche ein Ochtrup zum Vorschein kommt, das die Zeichen der Zeit erkannt hat und mit der Zeit geht. Ein Ochtrup, in dem Familienfreundlichkeit und Wirtschaftsförderung, Bildung und Sport, Freizeit und Socializing sowie Gesundheit Priorität genießen und in dem alle Generationen gerne leben. Wir werden uns weiter für ein mutiges Ochtrup einsetzen und nicht aufhören, auch mal Dinge in Frage zu stellen. Auch die Schönheit… Aber schön, dass es uns gibt! Also lassen Sie uns zusammen anpacken und im nächsten Jahr weitermachen… Für die Menschen, für Ochtrup! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!