Wenn Schlaf keine Erholung bringt

Gronau/Ochtrup

Oft wissen Betroffene nicht, was genau hinter dem steckt, was sie quält. Tagesmüdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen am Morgen – diese und andere Erscheinungen können Symptome einer obstruktiven Schlafapnoe sein. Eine Selbsthilfegruppe gibt Betroffenen der Schlaf-Wach-Störung Tipps und Ratschläge an die Hand. Auch in diesem Jahr stehen einige Veranstaltungen auf dem Plan.

