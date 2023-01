Werkstatt in Flammen aufgegangen

Die Feuerwehr musste in der Silvesternacht zu gleich mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem stand der als Werkstatt genutzte Anbau eines Wohnhauses in der Oster in Flammen – Vollalarm für die vier Löschzüge aus Ochtrup, Langenhorst und Welbergen.

In der Oster-Bauerschaft stand der Anbau eines Wohnhauses in Flammen.

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Silvesternacht: Alle vier Löschzüge aus Ochtrup, Welbergen und Langenhorst sind um kurz nach Mitternacht zu einem Brand in der Oster-Bauerschaft ausgerückt. Der als Werkstatt genutzte Anbau eines Wohnhauses war aus unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

„Als die ersten Kräfte ankamen, stand das Gebäude in Vollbrand“, berichtete Frank Piel, stellvertretender Leiter der Ochtruper Wehr, vor Ort. Nachdem zunächst nur die Kameraden aus Ochtrup zur Brandstelle gerufen worden waren, wurde um 0.52 Uhr Vollalarm ausgelöst.

Keine Menschen verletzt

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer laut Piel sehr schnell unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Drei Trupps löschten den Brand unter schwerem Atemschutz. In der Werkstatt gelagerte Gasflaschen konnten die Feuerwehrleute schnell sichern. Menschen wurden nicht verletzt.

„Als das Feuer gelöscht war, haben wir das Gebäude nach weiteren Brandnestern abgesucht“, berichtete Feuerwehr-Sprecher Leon Gesenhues am Sonntagvormittag. „Um sicher zu gehen, haben wir noch einen Schaumteppich darübergelegt.“ Gegen 3 Uhr wurde der Einsatz, an dem rund 80 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren, beendet.

Altkleidercontainer und Mülltonnen in Flammen

Für die Ochtruper Wehr war es nicht das erste Mal, dass sie in der diesjährigen Silvesternacht ausrückten musste. Bereits um 20.52 Uhr war sie alarmiert worden. An der Fichtenstraße brannte aus unbekannter Ursache ein Altkleidercontainer. „Der Container wurde geöffnet und das Brandgut abgelöscht. Das war schnell erledigt“, erklärte Leon Gesenhues.

Gegen 7.30 Uhr am Neujahrsmorgen wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal zu einem Einsatz gerufen. An der Schubertstraße waren an einer Garage stehende Mülltonnen in Brand geraten – Ursache ebenfalls unklar. „Das Feuer konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf einen Pkw verhindert werden“, erläuterte Leon Gesenhues.

Alles in allem sei die Silvesternacht für die Ochtruper Einsatzkräfte unruhiger gewesen als in den vergangenen Jahren.