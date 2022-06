Werkstattzelt gerät in Brand

Am Langenhorster Bahnhof hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr befand sich zeitweise Vollalarm, da zunächst ein Gebäudebrand vermutet wurde. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Im Industriegebiet Am Langenhorster Bahnhof ist am Dienstagmorgen ein Bereich eines Lagerzelts in Brand geraten.

Zu einem Lagerbrand im Industriegebiet Am Langenhorster Bahnhof ist die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagmorgen ausgerückt. Gegen 5.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden.

„Zunächst war ein Gebäudebrand gemeldet. Daher habe ich auf dem Weg zur Einsatzstelle Vollalarm ausgelöst“, sagte Wehrleiter Andreas Leusing. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer an einer Regalreihe in einem Zelt ausgebrochen war, in dem Brandholz und diverse Werkstattutensilien lagerten. So kamen die Wehrleute von „Ochtrup Stadt“ nicht zum Einsatz. Insgesamt waren 71 Kräfte vor Ort

Foto: Alex Piccin

Hoher Sachschaden

Die Brandursache ist unklar. Das Feuer hat das Zelt sowie einen Stapler stark beschädigt. Durch die Wärmestrahlung haben zum Teil auch Holzplatten und Küchenbohlen in einem angrenzenden Container geschmort. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nur Sachschaden in unbekannter Höhe, wohl aber mindestens 30.000 bis 40.000 Euro.