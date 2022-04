Frühjahrskirmes offiziell eröffnet

Es ist nicht offiziell verbrieft, ob Christa Lenderich nun eine absolute Bier-Liebhaberin ist oder für die Zukunft Pläne in dieser Richtung schmiedet – beim offiziellen Fassanstich zum Auftakt der Ochtruper Frühjahrskirmes machte Ochtrups erste Bürgerin zumindest einen ziemlich guten Eindruck.

Allerdings wollte das goldene Kaltgetränk nicht so, wie es sollte und wehrte sich tapfer. Auch die Hilfe der Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking, die tatkräftig mit anpackte, reichte am Ende nicht aus. Das Fass hielt dicht und entließ nur ein paar Tropfen aus seiner Ummantelung. Dennoch prostete sich die Ochtruper Prominenz zum Auftakt der Kirmes kräftig zu und hatte Spaß am bunten Treiben auf dem Marktplatz. Das galt vor allem auch für die jungen Gäste, die bereits am Freitag angereist war, um eine Kirmes endlich wieder live miterleben zu können. Der Andrang war enorm und dürfte das Wochenende über weiter ansteigen – genau wie der Bierkonsum, auch wenn der Start am Freitag ein wenig zickig verlief.