Wie bei Freunden

Schüler aus Estaires und Wielun waren zu Gast in Ochtrup. Sie schnupperten auch in den Schulalltag hinein.

Eigentlich hätten die Jugendlichen aus Estaires und Wielun schon im Frühjahr ihre Partnerstadt Ochtrup besuchen wollen, um die Ergebnisse des gemeinsamen Projektes „Heimatpixel“ zu präsentieren. Weil das in Pandemie-Zeiten nicht möglich war, fand die Präsentation per Video statt. In dieser Woche haben sie den Besuch nachgeholt.