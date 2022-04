Wie geht es weiter in Welbergen?

Wie geht es weiter mit der Dorfplanung in Welbergen. Darüber wird am 26. April gesprochen.

DIEK: Infoabend am 26. April

In Welbergen wird das Dorfentwicklungsprojekt vorangetrieben.

Mit großem Engagement ist das Dorfinnenentwicklungskonzept (kurz: DIEK) in den vergangenen dreieinhalb Jahren von den Welbergener Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Institutionen und Firmen zusammen mit der Stadt Ochtrup vorangebracht worden.

Wie ist der Stand der Dinge, und wie geht es weiter mit den Planungen zur Dorfmitte? Darüber informiert am 26. April eine Veranstaltung mit der Ergebnispräsentation der aktuellen Planungen. Entwürfe zur Gestaltung der neuen Dorfmitte zwischen Dorf- und Schulstraße werden hier vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert.

„Ich freue mich, dass der Prozess bisher so erfolgreich verlaufen ist“, sagt Bürgermeisterin Christa Lenderich. „Er zeigt, dass ein Ort Zukunft hat, wenn seine Bewohnerinnen und Bewohner sich einbringen und selber aktiv werden. Auf diese Mitwirkung wird es auch bei den kommenden Schritten ankommen.“ Die Stadt Ochtrup lädt daher alle Interessierten zu der öffentlichen Informationsveranstaltung um 19 Uhr in die Gaststätte „Zum Kapellenhof“ (Dorfstr. 15 in Welbergen) ein.