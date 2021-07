Ochtrup

In der öffentlichen Verwaltung geht nichts „mal eben“ oder „einfach so“. Das wurde zuletzt wieder bei der Diskussion um die Anschaffung von Luftfilteranlagen in den Ochtruper Schulen deutlich. Die Verwaltung habe bei vielen solcher Maßnahmen mit einem riesigen Wust an Bürokratie zu kämpfen, betont Kämmerer Roland Frenkert und verweist dabei unter anderem auf Vergabekriterien, die der Stadt wie Mühlsteine um den Hals hängen.

Von Anne Steven