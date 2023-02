Willkommener Engel für ein Jahr

Das Projekt „Wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ richtet sich an Familien, die sich nach der Geburt eines Kindes Unterstützung wünschen, weil sie an Grenzen geraten. Seit zehn Jahren besteht dieses Angebot nun in Steinfurt. Davon profitieren auch Ochtruper Familien.

Annette Robert (v.l.), Margarita Peters und Susanne Braselmann freuen sich über das zehnjährige Bestehen von „Wellcome – praktische Hilfe nach der Geburt“, das in Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup und Wettringen für eine Entlastung von Familien in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes sorgt.

Wenn ein Baby zur Welt kommt, geraten manche Eltern an ihre Grenzen, besonders wenn sie stark belastet sind. Das Diakonische Werk mit Sitz in Steinfurt ist Mitglied des Social-Franchise-Sozialunternehmens Wellcome, das bundesweit Angebote für Familien entwickelt. Seit zehn Jahren ist der Soziale Dienst der evangelischen Kirche in der Kreisstadt Träger für das Wellcome-Angebot „Praktische Hilfe nach der Geburt“, das an 231 Standorten zu Verfügung steht.