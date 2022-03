Willkommenspaket für Neugeborene

Neugeborene in Ochtrup sollen künftig ein Willkommenspaket erhalten. Ein Vorschlag, über den im Aussschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Integration schon seit Längerem diskutiert wird. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses, am Dienstag in der Stadthalle, hatte die SPD-Fraktion den Vorschlag konkretisiert. Bei jährlich etwa 200 geborenen Kindern in der Töpferstadt veranschlagen die Sozialdemokraten dafür ein Budget im städtischen Haushalt von 30 000 Euro, pro Paket rechnen sie mit etwa 150 Euro.

