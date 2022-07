Firma Steven stellt Webblätter für weltweiten Markt her

Was haben Kevlarwesten, Windradflügel, Formel-1-Anzüge und Teebeutel gemeinsam? Wenn man so will, ist der Ursprung ihrer Produktion in Ochtrup. Diese beziehungsweise Teile der Artikel werden gewoben – mit Hilfe von Webblättern der an der Brookstraße ansässigen Firma Steven.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch