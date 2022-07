Wir suchen die schönsten Urlaubsfotos

Die Sommerferien gehen als schönste Zeit des Jahres so langsam in die letzten Wochen. Viele nutzen diese für einen Urlaub. Die Lokalredaktion Ochtrup ist deshalb auf der Suche nach Urlaubsfotos ihrer Leserinnen und Leser. Dabei muss es sich nicht um exotische Reiseziele in Übersee handeln (auch wenn wir diese natürlich auch gerne nehmen!) Eine (Aus-)Zeit in der Region kann ebenso spannend und erholsam sein. Auch der eigene Garten mit Pool ist beliebt – oder ganz klassisch Balkonien. Senden Sie uns Ihre (Urlaubs-)Bilder per E-Mail an redaktion.och@wn.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen sowie einige Stichpunkte dazuzuschreiben. Die Fotos sollen auf Sonderseiten und einer eigenen Online-Fotogalerie erscheinen.