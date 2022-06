Wohnhaus an der  Kampstraße brennt ab

Ochtrup

Am der Kampstraße stand am Montagabend ein Wohnhaus in Flammen. Um kurz vor 21 Uhr brach das Feuer aus. Anderthalb Stunden später hatten die Rettungskräfte das Feuer unter Kontrolle. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei nimmt nun Ermittlungen auf.

Von Joel Hunold und Alex Piccin