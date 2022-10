Wohnungen sind nicht zumutbar

Ochtrup

Die vielen Leerstände in der Weinerstraße könnten doch als Wohnraum für Geflüchtete genutzt werden, ehe der Rathaus-Neubau startet. Diese Idee hatten jetzt zwei Personen aus Steinfurt, die zu Gast in Ochtrup waren. Das funktioniert aber nicht – zumindest nicht, ohne sehr hohe Geldsummen in die Hand zu nehmen. Die Stadt Ochtrup richtet stattdessen woanders Wohnraum für diese Zwecke her.