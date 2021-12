„Wollt ihr was zu trinken?“

Obwohl die Pizzeria Spadaro seit 15 Jahren nicht mehr existiert, hat sich das ehemalige und immer noch leerstehende Lokal an der Weinerstraße 19 von Außen kaum verändert. Pizzabäcker Salvatore Spadaro in seinem Element. So kannten ihn die Ochtruper hinter dem Tresen am Pizzaofen (linkes Foto).

Foto: Matthias Lehmkuhl