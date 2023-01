„Worauf lange warten?“

Räder jedweder Form spielen im Leben von Niclas Scheipers eine zentrale Rolle. Was aber eigentlich von Anfang klar war, denn der 21-jährige Hüne wurde quasi in eine Fahrradfamilie hineingeboren, hat den intensiven Duft von Kettenfett und Gummiabrieb mit der Muttermilch eingesogen und wuselte schon in der heimischen Werkstatt herum, als sich der Knirps bei ersten Fahrversuchen selbst noch blaue Flecke geholt hatte. Das ist übrigens noch gar nicht „soooo“ lange her, denn Niclas ist aktuell erst 21 Jahre alt. Was ihn von vielen Altersgenossen unterscheidet: Der Zweimeter-Mann ist bereits Meister seines Fachs und damit einer der jüngsten Zweiradmechaniker-Meister in ganz NRW.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert