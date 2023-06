Brandbeschleuniger gibt es viele

Foto:

Wer dennoch auf den Einsatz von Abflammgeräten nicht verzichten möchte, der sollte zumindest folgende Hinweise befolgen:

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung, und halten Sie sich an die Vorgaben des Herstellers.

• Setzen Sie den Unkrautverbrenner nur ein, wenn es windstill ist, um Funkenflug zu vermeiden und die Kontrolle über das Gerät zu behalten.

• Verzichten Sie bei langanhaltender Trockenheit auf den Einsatz eines Abflammgerätes, die Gefahr der Ausdehnung auf ungewünschte Flächen ist zu groß.

• Säubern Sie Oberflächen vor dem Abflammen von Unrat, trockenen Blättern und Zweigen.

• Bringen Sie Kinder und Haustiere in sichere Entfernung, um ein plötzliches Laufen in den Gefahrenbereich zu verhindern.

• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung, mit der Sie selbst bestmöglich geschützt sind.

• Verzichten Sie beim Betrieb der Gasflasche auf das Rauchen und andere offene Feuerquellen.

• Legen bzw. stellen Sie einen Wasserschlauch, einen gefüllten Wassereimer, eine Gießkanne oder einen Feuerlöscher bereit.

• Bewahren Sie die Gasflaschen unzugänglich für Kinder auf, und achten Sie darauf, dass kein Gas austreten kann. Die Flaschen sollten in gut durchlüfteten Räumen lagern und vor Sonneneinstrahlung geschützt sein.

• Halten Sie ausreichenden Abstand zu Hecken, Zäunen, Grasland und insbesondere zur Wärmedämmung ihres Hauses ein.

• Eine Erwärmung von Gaskartuschen über 50° C kann gefährlich hohe Drücke erzeugen, die dazu führen können, dass die Kartusche undicht wird oder platzt.