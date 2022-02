Zahl an Arbeitslosen steigt leicht an

Für den Januar hat die Agentur für Arbeit einen leichten Anstieg an Arbeitslosen in Ochtrup gemeldet. 491 Personen zählt sie. Das sind 16 Personen beziehungsweise 3,4 Prozent mehr als noch im Dezember 2021, allerdings 60 weniger (- 10,9 Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitsagentur unterteilt die Arbeitslosen in 272 Männer und 219 Frauen. Den größten Anstieg verzeichnet sie in der Altersgruppe der 25- bis unter 35-Jährigen. Die Zahl an Arbeitslosen im Alter von 55 Jahren und älter pendelt seit etwa einem halben Jahr um 95. Leistungen nach dem SGB II, das sogenannte Hartz IV, beziehen 185 Männer und 160 Frauen. Das sind zusammen sechs weniger Personen als im Dezember. Arbeitslosengeld nach dem SGB III zahlt die Agentur an 87 Männer und 59 Frauen. Hier ist die Personenanzahl seit Dezember um 22 gestiegen.