Zahlreiche Haushalte ohne Wasser

Eine alte AZ-Leitung ist geplatzt. Dies hatte am Montag zur Folge, dass zahlreiche Haushalte an der Brookstraße ohne Wasserversorgung waren.

Ohne fließend Wasser sind derzeit zahlreiche Haushalte an der Brookstraße. Der Grund ist eine geplatzte Wasserleitung. Betroffen sind Anschlüsse an beiden Straßenseiten, von der Abzweigung zur Akazienstraße bis zur Ampelkreuzung Alt Metelener Weg. Mitarbeiter der Stadtwerke und der Firma Albers sind dabei, den Schaden zu beheben. Frühestens am Nachmittag könne die Wasserversorgung wieder hergestellt werden.

Gegen 7 Uhr war der Schaden bemerkt worden. Das Wasser trat wie aus einer Quelle unter dem Gehweg hervor. Große Teile der Brookstraße standen unter Wasser.

Der Grund ist ein Längsriss in der 150 Millimeter breiten Leitung, so die Stadtwerke. Daher seien auch so große Wassermassen ausgelaufen. Es handele sich dabei um eine AZ-Leitung (Asbestzement). An der Unterseite des Rohres ist das Leck entstanden. Die Fachfirma tauscht ein Teilstück aus und hat dafür ein Großteil des Pflasters aufgenommen. Nachdem ein neues Rohr eingesetzt ist, wird die Leitung eine Stunde lang durchgespült. Die Haushalte werden danach wieder angeschlossen.