Zeugnisse aus vorchristlicher Zeit

Aufräumen und sortieren ist eine in der Regel unbeliebte Haushaltsaufgabe, die oft auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Besonders, wenn das monate- oder jahrelang nicht passiert ist. So ähnlich scheint es den Mitarbeiterinnen des Töpfereimuseums ergangen zu sein. Tanja Withut hat die erzwungene Schließung während des Lockdowns genutzt, um im Magazin klar Schiff zu machen. Dabei traten einige jahrtausendalte Fundstücke zu Tage.