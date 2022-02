Ziel ist Rückkehr in den Alltag

Angesichts steigender Fallzahlen an Menschen, die in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert sind, rückt auch das Thema von Langzeitfolgen einer Erkrankung in den Fokus. Unabhängig vom Verlauf kann sich nach Angaben von Dr. Sebastian Gesenhues, dem Sprecher der Ochtruper und Metelener Ärzte, ein „Long-Covid“ oder „Post Covid“ genanntes Syndrom entwickeln – mit teils gravierenden Folgen.

Menschen, die mindestens vier oder zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion weiterhin gesundheitliche Beschwerden haben, könnten das Long- beziehungsweise Post-Covid-Syndrom haben. Die kann sich zum Beispiel in einer Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit oder in Konzentrationsschwächen zeigen. Es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten.

Die Fallzahlen steigen, immer mehr Ochtruperinnen und Ochtruper haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Kreis Steinfurt vermeldete für die Töpferstadt am Wochenende insgesamt 570 nachweislich an Covid-19 Erkrankte. In den meisten Fällen klingen die Beschwerden nach einigen Tagen oder Wochen wieder ab, bei manchen verläuft die Infektion symptomfrei. Andere bekommen womöglich gar nicht einmal mit, dass sie das Virus hatten. Glücklicherweise selten sind die schweren Verläufe, was auch auf die Impfung zurückzuführen ist, wie Dr. Sebastian Gesenhues, Sprecher der Ochtruper und Metelener Ärzteschaft, auf Nachfrage bestätigt. Aus allen genannten Fällen könne sich allerdings ein Long-Covid- (LCS) oder ein Post-Covid-Syndrom (PCS) entwickeln.